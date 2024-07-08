ЦБ потребует выдавать два КИД при продаже полиса ДСЖ

Центробанк планирует обязать предоставлять два ключевых информационных документа (КИД) неквалифицированному инвестору при продаже полисов долевого страхования жизни (ДСЖ), рассказал Илья Смирнов, директор департамента страхового рынка Банка России.
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