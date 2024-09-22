Посольство РФ в Латвии прокомментировало продажу Дома Москвы в Риге

Власти Латвии выставили на аукцион имущество РФ - Дом Москвы за 3,57 миллиона евро. Покупателя не нашлось! Посольство РФ в Латвии высказалось по данному поводу - "претендентов на приобретение украденного российского имущества не нашлось, так как очевидно, что потенциальные покупатели в полной мере осознали неминуемые риски судебных тяжб, а также репутационных потерь в случае приобретения принадлежавшей России собственности".