Эмоциональный голод – как узнать, есть ли у нас эта проблема? Максим МорозовЭмоциональный голод не обусловлен физиологическими и биологическими потребностями организма, поэтому возникает даже при полном желудке.
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