В нижегородском военкомате подвели итоги весеннего призыва

Около 50 призывников из Нижегородской области отправятся проходить военную службу на границу. Ребята будут служить на северной границе, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда — Нижний Новгород» военный комиссар Сергей Агафонов.
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