Большинство школ и детсадов ДНР готовятся учиться очно, но формат могут изменить "Предварительно, очно будут принимать детей около 90% школ, детсадов, учреждений допобразования, колледжей и техникумов", – сообщил Министр образования и науки ДНР Трофимов.