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Донецкая группа новостей

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Большинство школ и детсадов ДНР готовятся учиться очно, но формат могут изменить

Большинство школ и детсадов ДНР готовятся учиться очно, но формат могут изменить "Предварительно, очно будут принимать детей около 90% школ, детсадов, учреждений допобразования, колледжей и техникумов", – сообщил Министр образования и науки ДНР Трофимов.

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