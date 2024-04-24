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Advent Diamond разработала техпроцессы для выпуска алмазных чипов, которым не стра...

Advent Diamond разработала техпроцессы для выпуска алмазных чипов, которым не стра...

Advent Diamond разработала техпроцессы для выпуска алмазных чипов, которым не страшен перегревАлмаз давно рассматривается в качестве полупроводникового материала с исключительными физическими и электрическими свойствами, которые значительно превзойдут традиционные полупроводники, включая перспективные карбид кремния и нитрид галлия.

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