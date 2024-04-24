Advent Diamond разработала техпроцессы для выпуска алмазных чипов, которым не стра...

Advent Diamond разработала техпроцессы для выпуска алмазных чипов, которым не страшен перегревАлмаз давно рассматривается в качестве полупроводникового материала с исключительными физическими и электрическими свойствами, которые значительно превзойдут традиционные полупроводники, включая перспективные карбид кремния и нитрид галлия.
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