Advent Diamond разработала техпроцессы для выпуска алмазных чипов, которым не стра...

Advent Diamond разработала техпроцессы для выпуска алмазных чипов, которым не страшен перегревАлмаз давно рассматривается в качестве полупроводникового материала с исключительными физическими и электрическими свойствами, которые значительно превзойдут традиционные полупроводники, включая перспективные карбид кремния и нитрид галлия.