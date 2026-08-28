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FiNE NEWS

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Ложный диагноз: врач Павлова объяснила происхождение термина «надпочечниковая усталость»

Термин «надпочечниковая усталость» появился в 1998 году благодаря хиропрактику и натуропату Джеймсу Уилсону, который предположил, что хронический стресс приводит к истощению надпочечников и снижению выработки кортизола.

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