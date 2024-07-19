"Страна.ua": Получившая ранение экс-депутат Рады Фарион умерла в больнице Ирина Фарион. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ирина Фарион Экс-депутат украинской Рады Ирина Фарион скончалась в больнице Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова после полученного ранения в голову.