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Мировое обозрение

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Квантовый симулятор впервые подтвердил правильность фундаментальной физической теории

Квантовый симулятор впервые подтвердил правильность фундаментальной физической теории

Новость из Калтеха (Калифорнийский технологический институт) на первый взгляд выглядит как рядовая лабораторная победа: подкрутили лазеры, постреляли по атомам стронция, получили спектры.

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