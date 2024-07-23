Парковка у больницы: боль и надежды автоводителей Подрядчик по ремонту дорог приступил сегодня к обустройству парковки у здания ЦРБ в переулке Восточном.
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Парковка у больницы: боль и надежды автоводителей Подрядчик по ремонту дорог приступил сегодня к обустройству парковки у здания ЦРБ в переулке Восточном.