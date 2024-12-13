Чтобы не допустить никакого консенсуса по Украине между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, Киев должен ни на секунду не прекращать шквальный огонь дальнобойными ракетами вглубь территорий РФ.
Пропагандисты Банковой взбесились: «День и ночь бить по территории РФ – и плевать на Трампа!»
Комментарии
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Галина Чужая
Эко куда замахнулся - решил что Украина это второй Израиль и США будут их холить и лелеять как и Израиль если они буду вести себя как они🤣🤣🤣🤣🤣
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13 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
А ведь они правы.Вот уже сколько раз врезали по России, американскими дальнобойными ракетами и что? У нас как всегда:" Не поддаемся на провокации киевского режима и ждем прихода "Нового барина". Удивительно, на что надеются в Кремле? На чью мельницу воду льют? А главное, как всегда ничего не готово для сокрушительного удара, ну как в июне 1941 года, когда Сталин говорил:" Нам бы еще год нужен".
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13 час.
наталия мезенева
Чем дольше они трепыхаются, тем больше территорий отойдет РОССИИ и ни каких договорняков!
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10 час.
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