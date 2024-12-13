Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 432 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Тропина
    Надеюсь, все знают историю как малыш в детском саду на занятии слил свою мать с бабкой, которые " тоже самолетики в п...«Не могут пройти ...
  • Иван Ураганов
    Как в фильме,бить буду не часто,но сильно.😆Близкий к СБУ пол...
  • Ирина Черных
    Не смешите!В.Катасонов. Посл...

Пропагандисты Банковой взбесились: «День и ночь бить по территории РФ – и плевать на Трампа!»

Чтобы не допустить никакого консенсуса по Украине между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, Киев должен ни на секунду не прекращать шквальный огонь дальнобойными ракетами вглубь территорий РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Чужая
Эко куда замахнулся - решил что  Украина это второй Израиль и США будут их холить и лелеять как и Израиль если они буду вести себя как  они🤣🤣🤣🤣🤣
Ответить
13 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
А ведь они правы.Вот уже сколько раз врезали по России, американскими дальнобойными ракетами и что? У нас как всегда:&quot; Не поддаемся на провокации киевского режима и ждем прихода &quot;Нового барина&quot;. Удивительно, на что надеются в Кремле? На чью мельницу воду льют? А главное, как всегда ничего не готово для сокрушительного удара, ну как в июне 1941 года, когда Сталин говорил:&quot; Нам бы еще год нужен&quot;.
Ответить
13 час.
наталия мезенева
Чем дольше они трепыхаются, тем больше территорий отойдет РОССИИ и ни каких договорняков!
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх