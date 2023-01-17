Последние новости

32 510 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера смелых
    А уж как счастливы за них воспитавшие этих недоносков родители!...  На моей памяти - видела, что становится с такими ..."Рыдали всей марш...
  • Россиянин
    Кабы да вот бы... Ей генерал диванный, подними свою задницу и на фрот. Вот там и покажи свои знания и умения.Получение ВСУ дал...
  • Misha Glusch
    накуев!Успех российских ...

Растет число стран, желающих поделиться «Леопардами» с Украиной

Растет число стран, желающих поделиться «Леопардами» с Украиной

Все больше стран Европы готовы поделиться с украинской армией тяжелыми танками из своих арсеналов. Но громкие заявления руководства некоторых членов НАТО о желании отправить на Украину танки Leopard пока невыполнимы из-за сопротивления Германии.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх