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Военные новости ★ спецоперация

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Командующий Сухопутными войсками ВСУ Павлюк объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Павлюк объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье

Сегодняшний день поистине стал урожайным на объявление в розыск Министерством внутренних дел России высокопоставленных украинских политиков и военачальников, которые теперь в нашей стране следует называть и по праву считать уголовными преступниками.

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