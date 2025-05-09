В ЕС рассказали, зачем необходимо перемирие на Украине

Evgenija Palette

"Перемирие", и в самом деле ДАСТ ПРОСТРАНСТВО... Для очередного НАГЛОГО ОБМАНА АНГЛОСАКСАМИ (и их ПРИХЛЕБАТЕЛЕЙ) ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА... НИКАКИХ ПЕРЕМИРИЕВ С АФЕРИСТАМИ, УЖЕ НИ ОДИН РАЗ ДОКАЗАВШИМ ЭТО НА ДЕЛЕ!