Политика как он...
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Политика как она есть

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В ЕС рассказали, зачем необходимо перемирие на Украине

В ЕС рассказали, зачем необходимо перемирие на Украине

В Евросоюзе полагают, что 30-дневное перемирие даст пространство для достижения мира на Украине. Об этом сообщает верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас, передает РИА Новости.

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Комментарии
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Evgenija Palette
&quot;Перемирие&quot;, и в самом деле ДАСТ ПРОСТРАНСТВО... Для очередного НАГЛОГО ОБМАНА АНГЛОСАКСАМИ (и их ПРИХЛЕБАТЕЛЕЙ) ВСЕГО  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА... НИКАКИХ ПЕРЕМИРИЕВ С АФЕРИСТАМИ, УЖЕ НИ ОДИН РАЗ ДОКАЗАВШИМ ЭТО НА ДЕЛЕ!
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