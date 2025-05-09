В ЕС рассказали, зачем необходимо перемирие на Украине

В Евросоюзе полагают, что 30-дневное перемирие даст пространство для достижения мира на Украине. Об этом сообщает верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии