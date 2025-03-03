Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Массовая миграция из Средней Азии не соответствует нашим национальным интересам, а значит, мы должны заниматься этим вопросом как можно усерднее

Массовая миграция из Средней Азии не соответствует нашим национальным интересам, а значит, мы должны заниматься этим вопросом как можно усерднее

Посол Казахстана Даурен Абаев выразил свое "беспокойство" в связи с обсуждаемым в Госдуме законопроект о запрете мигрантам на переезд в страну со своими семьями: Обсуждаемые в России законодательные поправки о запрете для трудовых мигрантов везти свои семьи, конечно, вызывают озабоченность в нашем обществе.

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