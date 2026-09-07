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Тефтели с перловкой в густом томатно-бульонном соусе для мультиварки

Тефтели с перловкой в густом томатно-бульонном соусе для мультиварки

Это не просто тефтели с крупой, а блюдо с выверенным порядком закладки. Сначала в мультиварке готовится густой томатно-бульонный соус с перловкой, затем сверху выкладываются тефтели.

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