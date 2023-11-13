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Вместо того, чтобы ценить мигрантов, начинаем гонять их, словно собак

Вместо того, чтобы ценить мигрантов, начинаем гонять их, словно собак

Вот что я думаю о мигрантах. Начнем с того, что многие заявляют: мигранты отнимают работу у россиян, соглашаясь на копейки и терпя кабальные условия.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Ключевые слова этой статьи - &quot;Они усердны, выносливы, и за малую плату готовы &quot;тянуть лямку&quot;.    Хуснуллину и строительной мафии именно это и нужно, чтобы делать на эмигрантах деньги. О то, что они создают этнические группировки, терроризируют местных, режут скальпы или избивают девушек за то, что она на пробежке в шортах. наших барыг не интересует. Но, купив российский паспорт. они тащат сюда целый табор родственников с чуждым россиянам менталитетом. Выход видится один, - гастарбайтеры должны приезжать на работу только вахтовым методом. Проживание и отдых между сменами в огороженных вахтовых поселках с закрытым режимом. Отработали два-три месяца и под охраной в самолет и домой до следующей вахты. Работодатели должны всё это обеспечить. Строгий контроль соблюдения режима как на стройке, так и в вахтовом поселке. Нарушение режима или любое правонарушение должно повлечь за собой автоматическую депортацию с последующим запретом на въезд в Россию. Отработали и домой. Усилить контроль за продажными чиновниками из миграционной службы. Никакого гражданства, если человек не проработал в России менее пяти лет без малейших нарушений законности или не соответствует требованиям. И запретить гражданство целому табору родственников. В крайнем случае ограничить женой и детьми. И то по просьбе работодателя с подтверждением, что данный человек является ценным специалистом.
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