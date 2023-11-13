Вместо того, чтобы ценить мигрантов, начинаем гонять их, словно собак

Александр Лагуткин

Ключевые слова этой статьи - "Они усердны, выносливы, и за малую плату готовы "тянуть лямку". Хуснуллину и строительной мафии именно это и нужно, чтобы делать на эмигрантах деньги. О то, что они создают этнические группировки, терроризируют местных, режут скальпы или избивают девушек за то, что она на пробежке в шортах. наших барыг не интересует. Но, купив российский паспорт. они тащат сюда целый табор родственников с чуждым россиянам менталитетом. Выход видится один, - гастарбайтеры должны приезжать на работу только вахтовым методом. Проживание и отдых между сменами в огороженных вахтовых поселках с закрытым режимом. Отработали два-три месяца и под охраной в самолет и домой до следующей вахты. Работодатели должны всё это обеспечить. Строгий контроль соблюдения режима как на стройке, так и в вахтовом поселке. Нарушение режима или любое правонарушение должно повлечь за собой автоматическую депортацию с последующим запретом на въезд в Россию. Отработали и домой. Усилить контроль за продажными чиновниками из миграционной службы. Никакого гражданства, если человек не проработал в России менее пяти лет без малейших нарушений законности или не соответствует требованиям. И запретить гражданство целому табору родственников. В крайнем случае ограничить женой и детьми. И то по просьбе работодателя с подтверждением, что данный человек является ценным специалистом.