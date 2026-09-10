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Калужские новости

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Василий Патран временно возглавил деревню Высокое в Калужской области

Василий Патран временно возглавил деревню Высокое в Калужской области

Василий Патран приступил к обязанностям главы деревни Высокое Калужской области с 9 сентября 2026 года и будет исполнять их до избрания нового главы.

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