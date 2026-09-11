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Царьград

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"Аль-Джазира": Пезешкиан отверг запугивание Ирана США

"Аль-Джазира": Пезешкиан отверг запугивание Ирана США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что давление США не заставит его страну капитулировать. Начатая в августе операция "Экономический изгой" усиливает финансовую изоляцию Ирана, но иранское правительство намерено продолжать борьбу.

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