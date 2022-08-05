Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий
    Вешать на площади Рязани.В Рязани сотрудни...
  • Владимир
    Дефициты начались перед перестройкой.Павел Серебряков:...
  • Максим
    Почему идея Госплана непопулярна: все помят, как вполне себе госплановский СССР устраивал дефициты на ровном месте (п...Павел Серебряков:...

В Новосибирской области сотрудники полиции продолжают проводить профилактические мероприятия в детских оздоровительных лагерях

В Татарском районе сотрудники полиции провели для детей, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел и учреждениях системы профилактики, профильную смену «Единый день профилактики» в детском оздоровительном лагере «Солнечный».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх