В Новосибирской области сотрудники полиции продолжают проводить профилактические мероприятия в детских оздоровительных лагерях

В Татарском районе сотрудники полиции провели для детей, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел и учреждениях системы профилактики, профильную смену «Единый день профилактики» в детском оздоровительном лагере «Солнечный».
В Татарском районе сотрудники полиции провели для детей, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел и учреждениях системы профилактики, профильную смену «Единый день профилактики» в детском оздоровительном лагере «Солнечный».
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