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Царьград

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Миллиардер Шмотьев готов выплатить 15 млн руб. за первый сбитый F-16

Миллиардер Шмотьев готов выплатить 15 млн руб. за первый сбитый F-16

За уничтожение первого истребителя F-16 производства США положена денежная награда в 15 миллионов рублей.

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