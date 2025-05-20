Депутат Госдумы предупредил о схеме мошенников с отключением горячей воды

Мошенники стали использовать тему отключения горячей воды летом, чтобы красть деньги у граждан.Мошенники похищают персональные данные, рассылая фейковые письма с предложением проверить график отключения горячей воды.
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