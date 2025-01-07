«Мы не можем позволить победить России» – Макрон обещает затягивание войны на Украине

Страны западного блока должны быть готовы, что спонсировать войну против России придётся ещё долго. Об этом на конференции дипломатов в Париже заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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