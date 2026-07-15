США снизят пошлины для пяти крупнейших покупателей российскоих нефти и газа

ЮВ

Юрий Воробьев

До каких пор этот козел будет распоряжаться нашей торговлей??? Неужели у России нет возможности так ответить этому выскочке, чтоб Америка на век забыла о желании кому то указывать. Пусть там у них подохнет пара миллионов америкосов, тогда они поймут как лезть в чужие дела. А ответить они побоятся - очень хотят хорошо жить , а когда увидят, что и им может серьезно прилететь и океан не спасет - успокоятся!!!