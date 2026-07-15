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ИА Регнум

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США снизят пошлины для пяти крупнейших покупателей российскоих нефти и газа

США снизят пошлины для пяти крупнейших покупателей российскоих нефти и газа

Власти США решили снизить с 500 до 100% пошлины для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Воробьев
До каких пор этот козел будет распоряжаться нашей торговлей??? Неужели у России нет возможности так ответить этому выскочке, чтоб Америка на век забыла  о желании кому то указывать. Пусть там у них подохнет пара миллионов америкосов, тогда они поймут как лезть в чужие дела. А ответить они побоятся - очень хотят хорошо жить , а когда увидят, что и им может серьезно прилететь и океан не спасет - успокоятся!!!
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1 м.