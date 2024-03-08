У бывшего футболиста «Краснодара» обнаружили крайне редкое заболевание сосудов мозга

У бывшего футболиста «Краснодара» обнаружили крайне редкое заболевание сосудов мозгаВрачи обнаружили несколько тромбов в венах головного мозга у бывшего шведского полузащитника ФК «Краснодар» Кристоффера Оллсона.
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