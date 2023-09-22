Несекретные материалы

14 151 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • В К
    Не понимает он, послушай что говорит наш гарант, нельзя, там наши братья!ВСУ нанесли удар ...
  • Вячеслав Денисов
    Шольц: "гуляю себе спокойно, подходят двое, спрашивают -чей Крым... дальше ничего не помню..."Подборка 3384
  • Надежда
    Прошло 10 лет с начала скачек хохлов с кастрюлями на голове, но они так и не сняли их со своих бестолковок и свято ве...«Россия победила»...

OilPrice: рынок нефти стабилизировался, но на нежелательном уровне

OilPrice: рынок нефти стабилизировался, но на нежелательном уровне

Глобальный мировой рынок нефти стал ручным и послушным, фактически частным, так как на данном этапе служит интересам крупных добывающих экспортеров, России и Саудовской Аравии, а также мешкам с деньгами в лице хедж-фондов, но никак не покупателям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх