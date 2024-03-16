Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил изменить дизайн государственного герба бывшей советской республики.
Президент Токаев предложил изменить дизайн герба Казахстана
Комментарии
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АБ
Александр Б
и переименований населенных пунктов, улиц и пр..
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20 час.
Юна
Признаками советской эпохи недовольны? Это же было, это ваша история.. СССР вам школы и институты построил, в которых эти "неравнодушные граждане" и молодёжь учатся до сих пор...
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19 час.
оо
олег олейник
До 1917 года казахи и большинство восточных народов не имели своей письменности , а СССР дал им всем Академии наук , вузы , промышленность , заводы , больницы , всю инфраструктуру , цивилизацию , о которой они даже не подозревали ! Даже много своей территории , а сейчас они воспитывают в себе ненависть ко всему русскому !
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16 час.
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