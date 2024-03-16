Президент Токаев предложил изменить дизайн герба Казахстана

Признаками советской эпохи недовольны? Это же было, это ваша история.. СССР вам школы и институты построил, в которых эти "неравнодушные граждане" и молодёжь учатся до сих пор...

оо

олег олейник

До 1917 года казахи и большинство восточных народов не имели своей письменности , а СССР дал им всем Академии наук , вузы , промышленность , заводы , больницы , всю инфраструктуру , цивилизацию , о которой они даже не подозревали ! Даже много своей территории , а сейчас они воспитывают в себе ненависть ко всему русскому !