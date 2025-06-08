Роналду получил травму в финале Лиги наций с Испанией. Форварда Португалии заменили на 88-й минуте

Сборная Португалии играет с командой Испании в решающем матче турнира (2:2, дополнительное время). На 87-й минуте Роналду сел на газон и показал, что не может продолжать игру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Овечкин посетил Совет Федерации и подарил Матвиенко свитер «Вашингтона»
- Черкас о Ларионове во главе СКА: «Игорю Николаевичу будет непросто. В «Торпедо» у него были ошибки и неудачи. Но не просто так говорят, что он профессор»
- Павел Колобков: «Овечкин как спортивный политик может принести пользу России. Многие ставшие депутатами спортсмены прекрасно справляются с работой в Госдуме»
Свежие комментарии