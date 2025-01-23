В США разразился первый скандал в новой администрации Дональда Трампа

Глава консультативного органа DOGE, отвечающего за повышение эффективности правительства США, Илон Маск поставил под сомнения финансовые возможности компании Stargate, о создании которой объявил президент США Дональд Трамп.
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