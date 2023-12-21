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Закон, порядок, государство

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На Донецком направлении расчетом РСЗО «Град» Южной группировки войск уничтожены замаскированные позиции ВСУ

На Донецком направлении расчетом РСЗО «Град» Южной группировки войск уничтожены замаскированные позиции ВСУ

После разведки с воздуха расчет РСЗО «Град» получил задачу на боевую работу и выдвинулся в район стрельбы, откуда 122-мм осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными снарядами выполнил залп по позициям противника.

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