🐿 Видео с крымской белкой-блогером набрали уже 125 млн просмотров Пушистый грызун Чип из Гурзуфа успел покорить миллионы сердец россиян.
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🐿 Видео с крымской белкой-блогером набрали уже 125 млн просмотров Пушистый грызун Чип из Гурзуфа успел покорить миллионы сердец россиян.