Британцы превратили Mercedes-Benz Sprinter в ультрароскошный мобильной офис

Вэну отрядили обитый кожей девятиместный салон, несколько 40-дюймовых панелей и внушительный список опций, в котором есть всё, что душе угодно — от холодильников для напитков и закусок до гардероба и туалетной комнаты.
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