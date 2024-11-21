В центральный аппарат ведомства будет доложено о расследовании уголовного дела о хулиганских действиях жителя Саратовской области

Следственными органами СК России по Саратовской области расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, который в ночь с 16 на 17 ноября 2024 года, находясь в одном из заведений города Балаково, применил насилие в отношении знакомой и скрылся.
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