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Андрей Травников назвал строительство гостиниц в регионе приоритетной задачей

Андрей Травников назвал строительство гостиниц в регионе приоритетной задачей

В Новосибирской области начал работу Форум сибирского гостеприимства и туризма «Дикоросы». Губернатор Андрей Травников принял участие в осмотре экспозиции и торжественном открытии выставки «HoReCa Siberia», Форума сибирского гостеприимства и туризма «Дикоросы».

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