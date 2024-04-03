Андрей Травников назвал строительство гостиниц в регионе приоритетной задачей

В Новосибирской области начал работу Форум сибирского гостеприимства и туризма «Дикоросы». Губернатор Андрей Травников принял участие в осмотре экспозиции и торжественном открытии выставки «HoReCa Siberia», Форума сибирского гостеприимства и туризма «Дикоросы».
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