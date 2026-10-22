Военно-воздушные силы Израиля провели операцию у границы с Ираном 19 октября. Десятки самолетов пролетели через Сирию и Ирак, вернувшись назад.
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