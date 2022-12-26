smi.today

4 169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Поживём увидим, это же столько лет надо было ждать, чтобы принять хоть какое-то правильное решение по продажным олига...Перешел Рубикон: ...
  • Sergiy Che
    Совсем охамели - всякая шелупонь решила, что ООН уже приватизировала и без РФ будут решать что этой организации делат...Генсек ООН назвал...
  • КИРИЛЛ Трифонов
    Все дебилы на серьёзных щах начали коментировать троллинг Медведева. А нам нужно почаще давать такие "прогнозы" что б...Экономист Кульбак...

На Западе оценили готовность ВСУ к зимнему контрнаступлению

На Западе оценили готовность ВСУ к зимнему контрнаступлению

Большие потери и измотанность, которые наблюдаются в рядах подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), становятся поводом для снижения шансов Киева на успешный исход контрнаступления, запланированного украинским командованием на зимние месяцы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх