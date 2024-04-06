Майская погода придёт в Москву на следующей неделе

В Москве потеплеет до 20 градусов.Потепление до 20 градусов ожидается в Москве с 8 апреля. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температурные изменения будут заметны уже сегодня, во второй половине 6 апреля.
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