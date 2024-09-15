Экс-футболист Деменко: "Спартаку" будет сложно в Махачкале, но он выиграет

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время своей профессиональной карьеры выступавший в том числе за московский "Спартак", а также проведший две встречи в составе национальной сборной страны, в комментарии для "Газеты.
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