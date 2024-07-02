Разработчики новой мобильной NFS показали открытый мир, полицию и тюнинг авто...

Разработчики новой мобильной NFS показали открытый мир, полицию и тюнинг автомобилейTiMi Studios продолжает публиковать новые трейлеры предстоящей мобильной гонки Need for Speed: Assemble (Need for Speed Mobile), до релиз которой осталось меньше двух недель.
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