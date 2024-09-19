Осенью или оставить до весны: дачники со стажем дали дельный совет, когда лучше копать грядки Юлия ЧелкановаС наступлением осени дачники сталкиваются с важным вопросом: стоит ли копать грядки перед зимой или лучше оставить это занятие до весны? Этот выбор может повлиять на будущий урожай, поэтому опытные садоводы делятся своими рекомендациями.