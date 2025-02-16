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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ушел из жизни Виктор Антонов – арт-директор Half-Life 2, который приложил руку к с...

Ушел из жизни Виктор Антонов – арт-директор Half-Life 2, который приложил руку к с...

Ушел из жизни Виктор Антонов – арт-директор Half-Life 2, который приложил руку к созданию ряда культовых игрМарк Лэйдлоу, бывший ведущий сценарист компании Valve, сообщил о том, что ушел из жизни известный болгарский разработчик Виктор Антонов.

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