Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

111 подписчиков

Рэмсдейл о переходе в «Арсенал»: «Эксперты, которых я боготворил, называли меня мусором на всю страну. Интересный опыт, таков современный футбол»

Рэмсдейл о переходе в «Арсенал»: «Эксперты, которых я боготворил, называли меня мусором на всю страну. Интересный опыт, таков современный футбол»

Голкипер перешел в «Арсенал» из «Шеффилд Юнайтед» летом 2021 года за 24 млн фунтов. «После первоначального шока я стал думать: окей, все нормально.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх