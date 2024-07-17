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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

«Мирный план» Трампа относительно Украины вызовет разногласия на Западе

Премьер Венгрии заявил, что Трамп быстро реализует свои «хорошо проработанные» планы относительно Украины в случае своего избрания Дональд Трамп быстро примет меры, чтобы оказать давление на Украину с целью прекращения конфликта с Россией, если он победит на выборах в ноябре и разработает «обоснованные планы» мирного соглашения, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который провел частные переговоры […].

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