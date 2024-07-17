«Мирный план» Трампа относительно Украины вызовет разногласия на Западе

Премьер Венгрии заявил, что Трамп быстро реализует свои «хорошо проработанные» планы относительно Украины в случае своего избрания Дональд Трамп быстро примет меры, чтобы оказать давление на Украину с целью прекращения конфликта с Россией, если он победит на выборах в ноябре и разработает «обоснованные планы» мирного соглашения, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который провел частные переговоры […].