Медотряд "Байкал" группировки "Центр" каждый день проводит десятки операций

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Врачи сводного медицинского отряда "Байкал" группировки "Центр" каждый день оперирует десятки раненых российских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
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