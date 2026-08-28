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ТАСС

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Медотряд "Байкал" группировки "Центр" каждый день проводит десятки операций

Медотряд "Байкал" группировки "Центр" каждый день проводит десятки операций

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Врачи сводного медицинского отряда "Байкал" группировки "Центр" каждый день оперирует десятки раненых российских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

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