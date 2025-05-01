История и археология: Почему в России не все могли жить, где хотят ещё с 18-го века: Что такое «минусование» и «101-ый километр»

Выселять за пределы столицы неугодных начали еще при царе – тех, кто был не согласен с режимом. Этот опыт после революции перенял ЦИК СССР, при этом образовалось три города, которые нужно было очищать от подобных элементов.
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