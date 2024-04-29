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  • Алексадр Вовк-Михайлов
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В Париже задержали Жерара Депардье из-за обвинений в сексуальном насилии

В Париже задержали Жерара Депардье из-за обвинений в сексуальном насилии

О неподобающем поведении актера рассказали две женщины, работавшие с нимАктера Жерара Депардье поместили под стражу в полицейском участке Парижа по обвинению в сексуальном насилии, сообщает телеканал BFMTV.

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