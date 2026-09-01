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Мировое обозрение

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Европа устроила демарш из-за участия Силуанова во встрече G20

Европа устроила демарш из-за участия Силуанова во встрече G20

Возвращение министра финансов России Антона Силуанова за стол переговоров G20 в американском Эшвилле стало первым с 2022 года личным появлением главы российского Минфина на площадке финансового блока «Большой двадцатки».

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