На время репетиции и парада ко Дню ВМФ часть ЗСД станет бесплатным

В Санкт-Петербурге власти решили сделать бесплатным движение по ЗСД на участке от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта в дни репетиции и проведения Главного военно-морского парада России.
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