Прогресс движется семимильными шагами. Сегодня смартфоны могут делать отличные фотографии. В то же время есть люди, которые мечтают купить фотоаппарат.
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