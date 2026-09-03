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Регионы России

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В Германии обнаружены шесть пусковых устройств возле электроподстанции

В Германии обнаружены шесть пусковых устройств возле электроподстанции

В западногерманском городе Бергхайм (земля Северный Рейн — Вестфалия) полиция обнаружила шесть пусковых устройств для пиротехники возле электроподстанции, которая недавно вышла из строя.

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